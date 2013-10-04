台湾股市：外资提振股指持守在四个半月高位，宏达电上涨

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透台北10月4日 - 台湾股市周五早盘走高，持守在四个半月高位，因海外投资者强劲买入提振大盘。市场对美国预算僵局的担忧打压本地区其他股市。
宏达电 收复稍早失地并攀升2.6%，之前该公司公布的季度业绩逊于预期，但投资者认为，随着该公司新的旗舰手机本月上市，其最糟糕的时刻可能已经结束。
0240GMT时，加权股价指数 上涨0.1%，报8,366.92点。上日为上涨1.7%，且为连续第三个交易日上涨。
海外投资者近几个月一直在买入台湾和韩国股票，因为他们认为，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债计划，这两个国家的股市较其他亚洲新兴市场更为安全。(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。