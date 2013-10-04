台湾股市：外资提振股指持守在四个半月高位，宏达电上涨

路透台北10月4日 - 台湾股市周五早盘走高，持守在四个半月高位，因海外投资者强劲买入提振大盘。市场对美国预算僵局的担忧打压本地区其他股市。

宏达电 收复稍早失地并攀升2.6%，之前该公司公布的季度业绩逊于预期，但投资者认为，随着该公司新的旗舰手机本月上市，其最糟糕的时刻可能已经结束。