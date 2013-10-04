版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 11:19 BJT

台湾股市：外资提振股指持守在四个半月高位，宏达电上涨

路透台北10月4日 - 台湾股市周五早盘走高，持守在四个半月高位，因海外投资者强劲买入提振大盘。市场对美国预算僵局的担忧打压本地区其他股市。

宏达电 收复稍早失地并攀升2.6%，之前该公司公布的季度业绩逊于预期，但投资者认为，随着该公司新的旗舰手机本月上市，其最糟糕的时刻可能已经结束。

0240GMT时，加权股价指数 上涨0.1%，报8,366.92点。上日为上涨1.7%，且为连续第三个交易日上涨。

海外投资者近几个月一直在买入台湾和韩国股票，因为他们认为，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债计划，这两个国家的股市较其他亚洲新兴市场更为安全。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐