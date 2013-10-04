投行观点：花旗将香港恒生指数目标调升至25,000点

路透香港10月4日 - 投行花旗的报告称，将香港恒生指数 目标调升至25,000点，较现水平约有8%的潜在升幅，因企业资产重组将为大市注入动力。

报告称，原目标为未来12个月恒生指数达24,000点，现将2014年目标定为25,000点，略为提升。不过港股上升动力有限，因恒生指数自6月低位已回升约17%，宏观因素如中国经济增长难以获得调升，而资金流出大中华区亦限制风险溢价扩张。

“第四季的投资主题为企业的资产交易，如和黄 和新世界发展 正寻求出售成熟且低增长的业务”，花旗分析师Anil Daswani在报告中称。

各个板块之中，花旗看好增长潜力优厚的澳门赌业，以及受惠新盘销情改善的香港地产发展商，首选股包括新濠博亚 、金沙中国 、新世界发展、长实 以及九仓 。