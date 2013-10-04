台湾货币市场：短率旬初持平，关注台币升值态势是否延续

* 提期存初银行拆借需求平平

* 台币强升令货币市场密切观察

* 午间364天期存单利率料微幅走升

记者 林妙容

路透台北10月4日 - 台湾银行间短率周五大致持平于上日。今日为新提存期开始，银行间拆借需求不高，交投平稳，利率大致不变。但由台币汇价近来走势强劲，市场将注意力转向外资汇入是否推升货币市场短钱水位，并令下周的资金情势更加宽松。

银行资金调度人士表示，台币汇价早盘强势一度升破29.300，上日汇市及股市都爆量成交，市场预期外资汇入趋势尚未停歇，或将为货币市场的短钱去化带来压力。不过由于时序尚在旬初，资金去化仍可以时间换取空间，市场因而预期对短率走势的影响有限。

〞今天台币看起来很强，会观察一下外资保管行的钱是不是增加很快。〞一位本地银行资金调度人士说。

此外，市场也密切关注今日中午标售的1,000亿364天期台币存单，以观察后续中长期利率走势。

银行资金调度人士指出，市场对一年期存单的利率走势看来已形成共识，利率不会较上上次标售走高太多。但下周五(11日)将标售的两年期存单变数较大，届时将观察短年期公债殖利率曲线做为比价标的。

台湾央行364天期存单上月标售的加权平均利率在0.647%，高标在0.66%。路透调查显示，市场预估此次加权平均利率或落在0.65-0.66%间。

本地时间11:40时：

**台币兑美元 走升1.85角报29.347。

**台股 微升0.01%，报8,359.75点；成交量 报601.73亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.369-0.420%，上交易日在0.380-0.430%。

**短票利率大致持平上日**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周五例行发票量略大，但银行端短票买气持稳，资金缺口很快弥平，利率在旬初没有走扬压力，银行多以上日利率持续承作，市况平稳。

交易员指出，新提存期开始，大型行库对利率要求较为放松，令短票利率重回底部区，两周内的短天期短票甚至可以走低1个基点至0.64%。

对下周的资金情势，多数银行及票券商认为下周央行存单到期总量走高至近1.6兆台币，将让市场资金情势十分宽裕，短率没有走扬机会，料将于本周低位区游走。

〞下礼拜存单到期很多，外资又一直汇入，资金看来是偏向宽松。〞一名票券商交易员表示。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，和上日相同。两周期短票见成交于0.64%。

今日央行存单到期金额3,515亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆5,993.35亿台币，落点分别为周一5,024.7亿、周二1,598亿、周三3,657.6亿、及周五5,713.05亿。

下周四因本地假期金融市场休市一日。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为331亿台币，累计超额准备为5,185亿，加计前期1%的超额准备为5,974亿台币。

**债券RP利率徘徊低位**

债券市场附买回(RP)成交利率持续在低位徘徊。今日为新一提存期的首日，且月初之后资金回流，市场资金相当充裕，令债券附买回利率持续位于低位。

展望下周，一位大型票券商交易员表示，虽然美国宽松(QE)政策终将退场，理论上利率应开始缓步走高，但是货币市场方面却又仍是相当充裕，令短率没有扬升的空间。

另一家证券商交易员也表示，在目前宽裕的情况下，不排除下周RP利率将向区间低位靠拢。

〞还本的券不少，我们今天都不收钱了。〞前述票券商交易员表示。

不过，另一家大型票券商则表示，今日是周五，不少投信基金将钱抽回去，因此票券商今日拉高拆入金额以支应缺口，并不愿调高利率以求留住客户资金。

〞我是不会加利率给他们的啦，利率一上去就很难下来了嘛！〞票券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，区间低位成交较多。