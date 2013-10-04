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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 16:48 BJT

台湾央行：共发行3,516亿台币存单，发行余额增1亿

路透台北10月4日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,516亿台币存单，相较存单到期3,515亿台币，存单发行余额增1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,498

91天期 0.93 12

182天期 1.05 6

央行上日共发行3,291.85亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,405.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为331亿台币，累计超额准备为5,185亿，加计前期1%的超额准备为5,974亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)

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