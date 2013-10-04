台湾央行：共发行3,516亿台币存单，发行余额增1亿

标题新闻：西班牙今年预算赤字与国内生产总值之比将达到欧盟设定的3.1%目标--经济部长
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路透台北10月4日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,516亿台币存单，相较存单到期3,515亿台币，存单发行余额增1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,498
91天期 0.93 12
182天期 1.05 6
央行上日共发行3,291.85亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,405.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为331亿台币，累计超额准备为5,185亿，加计前期1%的超额准备为5,974亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。