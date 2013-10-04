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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 12:04 BJT

《全球汇市》欧元上看2013年高点，美国政治僵局打压美元

纽约        当日       今年来      2012年
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 欧元/美元                           1.3622      1.3617       +0.04       +3.24      1.3194
 美元/日圆                            97.28       97.24       +0.04      +12.15       86.74
 欧元/日圆                           132.51      132.41       +0.08      +15.77      114.46
 美元/瑞郎                           0.8980      0.8989       -0.10       -1.91      0.9155
 英镑/美元                           1.6167      1.6153       +0.09       -0.52      1.6251
 美元/加元                           1.0327      1.0332       -0.05       +4.09      0.9921
 澳元/美元                           0.9434      0.9393       +0.44       -9.23      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8289      0.8288       +0.01       +0.07      0.8283
 澳元/日圆                           91.770      91.340       +0.47       +1.82      90.130
 新西兰元/日圆                       80.640      80.590       +0.06      -42.74     140.820
 英镑/日圆                           157.27      157.07       +0.13      +11.68      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1373      1.1320       +0.47       -9.31      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 艾茂林/李爽/戴素萍/徐文焰  审校 张若琪)

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