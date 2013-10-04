《日本经济焦点》央行维持货币政策不变，对资本支出的看法更加乐观

**明年春天即有考验**

日本经济已连续三个季度成长，因安倍的刺激通胀政策提振家庭支出，并压低日圆从而使出口业受惠。日本4-6月当季的经济成长环比年率为3.8%，超越许多七国集团(G7)成员国。

日本央行的短观调查显示，7-9月大型制造业信心升至近六年来最高，显示经济正温和稳步复苏。

决策者认为资本支出及薪资成长是实现持续复苏并摆脱通缩的关键，因为日本企业数十年来受到经济前景不明的影响，大多紧抱现金不放。

日本央行估计，就算消费税率提高，日本下财年经济成长率仍可有1.3%。这已经远远超过近期路透调查中预估的0.7%。

日本央行在4月大举推出刺激举措之后，不愿再度轻易出招。但如果消费税提高的冲击大于预期，并可能危及央行2%的通胀目标，那么日本央行不排除扩大刺激举措。