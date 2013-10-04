陕西胡蜂蜇人已致42人死亡

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月3日 - 新华社周四称，近几周陕西省出现胡蜂蜇人事件，已导致42人死亡，1,640人受伤。
报道指出，有关部门正在进行毒蜂扑杀，设立警示标志，并通过电视、广播和网络等渠道提醒公众提高防范意识。当地居民被告知，出行时应穿长袖，不应试图驱赶胡蜂。
“国家卫生计生委已紧急部署医疗救治和防范宣传等工作，最大限度减少伤亡，”报道称。
据当地媒体报道，每年9至10月，是胡蜂繁殖、迁居季节，性情变得凶狠和狂躁，易发生蜇人事件。被胡蜂蜇伤后，可能出现过敏和一些器官衰竭的症状。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。