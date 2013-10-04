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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 12:11 BJT

陕西胡蜂蜇人已致42人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月3日 - 新华社周四称，近几周陕西省出现胡蜂蜇人事件，已导致42人死亡，1,640人受伤。

报道指出，有关部门正在进行毒蜂扑杀，设立警示标志，并通过电视、广播和网络等渠道提醒公众提高防范意识。当地居民被告知，出行时应穿长袖，不应试图驱赶胡蜂。

“国家卫生计生委已紧急部署医疗救治和防范宣传等工作，最大限度减少伤亡，”报道称。

据当地媒体报道，每年9至10月，是胡蜂繁殖、迁居季节，性情变得凶狠和狂躁，易发生蜇人事件。被胡蜂蜇伤后，可能出现过敏和一些器官衰竭的症状。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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