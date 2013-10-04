路透基点：台湾华通电脑委托八家银行安排7,000万美元贷款--RLPC

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士表示，台湾印刷电路板制造商华通电脑 已委托八家银行负责安排7,000万美元五年期定期贷款。
这八家银行分别为：台湾银行、彰化商业银行、玉山银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行、合作金库银行及台北富邦商业银行。
一名消息人士表示，目前讨论价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点左右。
这笔贷款预料10月底前展开筹组。
先前已报导，资金将用于华通在重庆的扩充。
华通7月时曾签署50亿台币(1.67亿美元)五年期再融资案，该笔贷款利率为较次级市场商业本票利率加码78个基点，税前最低利率为1.6%。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。