路透基点：台湾华通电脑委托八家银行安排7,000万美元贷款--RLPC

路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士表示，台湾印刷电路板制造商华通电脑 已委托八家银行负责安排7,000万美元五年期定期贷款。

这八家银行分别为：台湾银行、彰化商业银行、玉山银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行、合作金库银行及台北富邦商业银行。

一名消息人士表示，目前讨论价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点左右。

这笔贷款预料10月底前展开筹组。

先前已报导，资金将用于华通在重庆的扩充。