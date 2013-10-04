印尼经济：习近平访问印尼，中印企业敲定330亿美元协议

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透雅加达10月4日 - 印尼政府一名官员表示，在周四中国国家主席习近平访问该国之际，印尼企业获得了328亿美元来自中国企业的投资和融资。
这是习近平当选中国国家主席以来首次访问印尼，并成为第一位对印尼国会发表演讲的外国领导人。
习近平表示，中国希望到2020年与东盟的贸易额能达到1万亿美元。根据东盟的网站，2012年中国与东盟贸易额为3,200亿美元。
参与洽商的企业包括多家印尼国有企业，也包括Sinar Mas Group这样的民间企业。其中有一项是向PT OKI Pulp & Paper Mills提供18亿美元贷款，在苏门答腊建立一个造纸厂。一些中国企业也承诺在印尼投资。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。