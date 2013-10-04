路透基点：私募公司为上海宏嘉大厦寻求2.47亿美元贷款--RLPC

路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，私募股权公司凯雷亚洲房地产基金和里昂证券亚太恒富正在为上海宏嘉大厦寻求2.47亿美元贷款。宏嘉大厦位于上海浦东，是一座商用物业。

这笔再融资分为1.85亿美元境外贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250基点，以及3.8亿元人民币境内贷款，利率为中国人民银行基准利率的110%。境内贷款由物业抵押提供担保，境外贷款由公司股票提供担保。