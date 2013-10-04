路透基点：私募公司为上海宏嘉大厦寻求2.47亿美元贷款--RLPC

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，私募股权公司凯雷亚洲房地产基金和里昂证券亚太恒富正在为上海宏嘉大厦寻求2.47亿美元贷款。宏嘉大厦位于上海浦东，是一座商用物业。
法国巴黎银行目前邀请银行参与这笔两年期贷款，承贷5,000万美元的银行将获得牵头行头衔。
这笔再融资分为1.85亿美元境外贷款，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250基点，以及3.8亿元人民币境内贷款，利率为中国人民银行基准利率的110%。境内贷款由物业抵押提供担保，境外贷款由公司股票提供担保。
宏嘉大厦有25层，于2010年建成，位于浦东区福山路。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。