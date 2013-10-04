香港股市：早盘下跌，博彩股出现获利了结

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透香港10月4日 - 香港股市周五早盘下跌，因投资人了结此前表现优异的澳门博彩类股，而中国定价政策的不确定性亦打压电讯类股。
截至早盘收市，香港恒生指数 跌0.5%，报23,100.4点，本周迄今亦跌0.5%。恒生国企指数 则下滑0.2%，本周迄今持平。
两种股指自6月低点至9月中高点大涨约20%后，已进入修正。先前澳门博彩类股引领该波涨势，本周再度走强，因自内地来度假的访客数量优于预期。
“澳门博彩类股今天出现一些获利了结，但值美国此刻处于多事之秋，投资人将伺机炒中国话题，这在目前看来是比较安全的押注。”丰盛金融资产管理董事黄国英称。(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。