香港股市：早盘下跌，博彩股出现获利了结

路透香港10月4日 - 香港股市周五早盘下跌，因投资人了结此前表现优异的澳门博彩类股，而中国定价政策的不确定性亦打压电讯类股。

截至早盘收市，香港恒生指数 跌0.5%，报23,100.4点，本周迄今亦跌0.5%。恒生国企指数 则下滑0.2%，本周迄今持平。

两种股指自6月低点至9月中高点大涨约20%后，已进入修正。先前澳门博彩类股引领该波涨势，本周再度走强，因自内地来度假的访客数量优于预期。