国际油市：美需求疑虑令布兰特原油跌破109美元，但湾区风暴限制跌幅

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
“美国预算危机让投资人担心，”Phillips Futures驻新加坡的投资分析师Chee Tat Tan表示。
预算危机料将损及美国需求，因有近百万政府员工放无薪假，而消费者信心走弱。
“此外，即将登场的债务上限磋商带来极为偏空的市场气氛，因如果制造业开始下滑，那么石油需求将无法得到支撑，”Tan表示。
Phillip Futures预期未来一周油价将继续下跌，布兰特原油期货将跌破每桶107美元，美国原油期货则将跌破每桶100美元。
美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)表示，暴风周五料将来到或接近飓风的强度，而且料将于周末抵达路易斯安那州和佛罗里达州Panhandle之间的墨西哥湾。
美元走弱亦将支撑油价，因进口国会觉得以美元计价的石油变得更便宜了。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。