国际油市：美需求疑虑令布兰特原油跌破109美元，但湾区风暴限制跌幅

“美国预算危机让投资人担心，”Phillips Futures驻新加坡的投资分析师Chee Tat Tan表示。

预算危机料将损及美国需求，因有近百万政府员工放无薪假，而消费者信心走弱。

“此外，即将登场的债务上限磋商带来极为偏空的市场气氛，因如果制造业开始下滑，那么石油需求将无法得到支撑，”Tan表示。

Phillip Futures预期未来一周油价将继续下跌，布兰特原油期货将跌破每桶107美元，美国原油期货则将跌破每桶100美元。

美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)表示，暴风周五料将来到或接近飓风的强度，而且料将于周末抵达路易斯安那州和佛罗里达州Panhandle之间的墨西哥湾。

美元走弱亦将支撑油价，因进口国会觉得以美元计价的石油变得更便宜了。(完)

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