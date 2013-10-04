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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 14:08 BJT

表格：德国8月PPI较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.5%

路透柏林10月4日 - 德国联邦统计局周五公布，8月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.5%。

13年8月 13年7月 12年8月

较上月(%) -0.1 -0.1 +0.4

较上年同期(%) -0.5 持平 +1.1

指数(基期年为2010) 106.5 106.6 107.0

注：联邦统计局将PPI指数基期从2005年调整到2010年。

路透调查预估为8月PPI较前月上升0.1%，较上年同期升0.1%。(完) (编译 侯向明； 审校 艾茂林)

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