表格：德国8月PPI较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.5%

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩

消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。