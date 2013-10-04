表格：德国8月PPI较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.5%

标题新闻：西班牙今年预算赤字与国内生产总值之比将达到欧盟设定的3.1%目标--经济部长
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路透柏林10月4日 - 德国联邦统计局周五公布，8月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，较上年同期下滑0.5%。
13年8月 13年7月 12年8月
较上月(%) -0.1 -0.1 +0.4
较上年同期(%) -0.5 持平 +1.1
指数(基期年为2010) 106.5 106.6 107.0
注：联邦统计局将PPI指数基期从2005年调整到2010年。
路透调查预估为8月PPI较前月上升0.1%，较上年同期升0.1%。(完) (编译 侯向明； 审校 艾茂林)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。