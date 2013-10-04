日本股市：触及一个月低点，受累于美国预算僵局缺乏进展

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透东京10月4日 - 日本股市日经指数周五跌至一个月低点，因美国预算僵局缺乏进展，引发外界担心美国的党派政治可能导致美国发生全面危机。
日经指数 收低0.9%至14,024.31点，为9月6日来最低收位。日经指数本周下跌5%，为五周来首次周度下跌，但今年迄今仍上涨35%。
东证股价指数 清淡交投中跌0.9%至1,163.82点，有23.7亿股股票易手。
投资者几乎忽略了日本央行维持货币政策不变的决定。(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。