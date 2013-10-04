日本股市：触及一个月低点，受累于美国预算僵局缺乏进展

路透东京10月4日 - 日本股市日经指数周五跌至一个月低点，因美国预算僵局缺乏进展，引发外界担心美国的党派政治可能导致美国发生全面危机。

日经指数 收低0.9%至14,024.31点，为9月6日来最低收位。日经指数本周下跌5%，为五周来首次周度下跌，但今年迄今仍上涨35%。