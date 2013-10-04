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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 14:32 BJT

韩国股市：美国局势引发的不安情绪令韩股小跌，本周下滑

路透首尔10月4日 - 韩国股市周五及本周小幅走低，受美国预算僵局未解引发的不安情绪影响，但外资持续买盘限制跌幅。

韩国综合股价指数 小跌0.1%，报1,996.98点。韩股本周下跌0.7%，终止此前连续五周升势。

外资连续第27天买超韩股，此间累计净买入10万亿韩元。

三星电子 收于平盘，因该公司初估7-9月获利增长25%至创纪录的94亿美元，造船股因获利了结操作走势挣扎，现代重工 跌2.7%。（完）

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