韩国股市：美国局势引发的不安情绪令韩股小跌，本周下滑

路透首尔10月4日 - 韩国股市周五及本周小幅走低，受美国预算僵局未解引发的不安情绪影响，但外资持续买盘限制跌幅。

三星电子 收于平盘，因该公司初估7-9月获利增长25%至创纪录的94亿美元，造船股因获利了结操作走势挣扎，现代重工 跌2.7%。（完）