韩国股市：美国局势引发的不安情绪令韩股小跌，本周下滑

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透首尔10月4日 - 韩国股市周五及本周小幅走低，受美国预算僵局未解引发的不安情绪影响，但外资持续买盘限制跌幅。
韩国综合股价指数 小跌0.1%，报1,996.98点。韩股本周下跌0.7%，终止此前连续五周升势。
外资连续第27天买超韩股，此间累计净买入10万亿韩元。
三星电子 收于平盘，因该公司初估7-9月获利增长25%至创纪录的94亿美元，造船股因获利了结操作走势挣扎，现代重工 跌2.7%。（完）
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。