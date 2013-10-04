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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 14:32 BJT

澳洲股市：收低并结束周线七连涨，美国政府停摆继续压制市场人气

路透悉尼10月4日 - 澳洲股市周五下跌0.5%，因投资者忧心美国政治僵局可能对经济造成更大的冲击。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌26.9点，收报5,208.0点。澳股本周下滑1.9%，为6月初以来最大周线跌幅，并且终止了此前连续七周都上涨的趋势。（完）

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