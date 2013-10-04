澳洲股市：收低并结束周线七连涨，美国政府停摆继续压制市场人气

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透悉尼10月4日 - 澳洲股市周五下跌0.5%，因投资者忧心美国政治僵局可能对经济造成更大的冲击。
澳股S&P/ASX 200指数 下跌26.9点，收报5,208.0点。澳股本周下滑1.9%，为6月初以来最大周线跌幅，并且终止了此前连续七周都上涨的趋势。（完）
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。