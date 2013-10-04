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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 16:40 BJT

台湾债市：交易急冻，观望等待五年券标售与美国情势发展

* 10年公债102/10零成交，市场观望气氛浓厚
    * 下周五年新券标售不看坏
    * 五年券标售前区间看1.13-1.19%，10年券1.64-1.69%

    路透台北10月4日 - 台湾公债周五交易急冻，10年指标公债102/10期更是零成交，因市场高度观望美国债
务上限问题的后续发展，以及下周三五年新券102/11的标售结果。
    
    随着美国政府关门时间愈来愈长，各方对美国出现债务违约机率的臆测也不断升高，举债上限调升与否对
金融市场将造成全然不同的演变。因此交易商对下周行情依旧保守看待，盘面料将维持低量震荡走势。五年券
标售前区间看在1.13-1.19%，10年券则在1.64-1.69%。
    
    至于下周五年券的标售，多位交易员认为，由于这次筹码仅有300亿台币，在养券成本仍偏低，且持有短
券的风险度低于长券等考量下，初步预料得标利率不会高于1.20%。    
    
    “大家不想拿长券，再加上上一季没发行五年券，拿的意愿会比较高。”一票券商交易员说。
    
    另一银行交易员则称，热钱流入台湾，虽然主要是买股票，但多少也会买点存续期偏短的公债及公司债，
债市气氛不似先前那么空，也有利于五年券标售。

    新一期五年期公债102/11期将于下周三(9日)标售，金额预定300亿台币。      
     
        收盘价                  涨跌    报价(%)         区间(%)    成交值
                                  幅                             
  年      期别                 (基点                             (亿台币)
  期                               )                             
   5    102/11                 +0.15     1.1740   1.1710-1.1777       8.0
  20    102/8R                 +1.25     2.1425   2.1400-2.1450       4.0
 
    除五年券标售外，刚开始发行前交易的20年增额券102/8R，今日殖利率进一步弹高。不过根据昨日柜买中
心公布的处所成交行情表，也有买盘在承接筹码。
    
    一银行交易员表示，等殖系统上20年增额券殖利率弹高，主要是因为有交易商放空，认为长券面临的压力
较大。不过处所的交易，有可能是寿险的买盘。   
    
    “近期无论是台湾中油还是鸿海公司债的标售，都几乎是足额标出，且得标利率也符合预期，市场气氛比
较好转。”他说。
    
    全球最大消费电子产品代工厂--鸿海         周五在标售文件中表示，三年期无担保公司债以1.45%定价
，符合市场预期的1.45%附近，69.5亿台币的预计发行量也全数标出。                   
        
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                     没有成交
          5       102/2                     没有成交
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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