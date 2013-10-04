台湾债市：交易急冻，观望等待五年券标售与美国情势发展

* 10年公债102/10零成交，市场观望气氛浓厚 * 下周五年新券标售不看坏 * 五年券标售前区间看1.13-1.19%，10年券1.64-1.69% 路透台北10月4日 - 台湾公债周五交易急冻，10年指标公债102/10期更是零成交，因市场高度观望美国债 务上限问题的后续发展，以及下周三五年新券102/11的标售结果。 随着美国政府关门时间愈来愈长，各方对美国出现债务违约机率的臆测也不断升高，举债上限调升与否对 金融市场将造成全然不同的演变。因此交易商对下周行情依旧保守看待，盘面料将维持低量震荡走势。五年券 标售前区间看在1.13-1.19%，10年券则在1.64-1.69%。 至于下周五年券的标售，多位交易员认为，由于这次筹码仅有300亿台币，在养券成本仍偏低，且持有短 券的风险度低于长券等考量下，初步预料得标利率不会高于1.20%。 “大家不想拿长券，再加上上一季没发行五年券，拿的意愿会比较高。”一票券商交易员说。 另一银行交易员则称，热钱流入台湾，虽然主要是买股票，但多少也会买点存续期偏短的公债及公司债， 债市气氛不似先前那么空，也有利于五年券标售。 新一期五年期公债102/11期将于下周三(9日)标售，金额预定300亿台币。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年 期别 (基点 (亿台币) 期 ) 5 102/11 +0.15 1.1740 1.1710-1.1777 8.0 20 102/8R +1.25 2.1425 2.1400-2.1450 4.0 除五年券标售外，刚开始发行前交易的20年增额券102/8R，今日殖利率进一步弹高。不过根据昨日柜买中 心公布的处所成交行情表，也有买盘在承接筹码。 一银行交易员表示，等殖系统上20年增额券殖利率弹高，主要是因为有交易商放空，认为长券面临的压力 较大。不过处所的交易，有可能是寿险的买盘。 “近期无论是台湾中油还是鸿海公司债的标售，都几乎是足额标出，且得标利率也符合预期，市场气氛比 较好转。”他说。 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周五在标售文件中表示，三年期无担保公司债以1.45%定价 ，符合市场预期的1.45%附近，69.5亿台币的预计发行量也全数标出。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 没有成交 5 102/2 没有成交 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)