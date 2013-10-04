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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 17:17 BJT

台湾债市：102/10期借券成交38.27亿台币，加权平均利率0.5961%

路透台北10月4日 - 台湾柜台买卖中心公布，周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
     102/10       38.27      0.6100      0.5400        0.5961       165.0       168.5
      102/2       26.33      0.4500      0.4000        0.4020       373.5       373.0
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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