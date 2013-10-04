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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 17:15 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业卖超4.00亿台币

路透台北10月4日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/11 交
易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        2.00        0.50       +1.50
     票券业        2.50        0.00       +2.50
     证券业        0.50        4.50       -4.00

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