全球金市：金价本周下滑，但美国政治疑虑抑制黄金跌势

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1319.30 2.61 +0.20 -21.21
现货银 21.70 0.12 +0.56 -28.34
现货铂金 1379.24 16.94 +1.24 -10.15
现货钯金 701.22 4.22 +0.61 1.33
COMEX期金 1319.50 1.90 +0.14 -21.26 9410
COMEX期银 21.74 -0.05 -0.23 -28.28 2198
汇率
欧元/美元 1.3628
美元/日圆 97.08
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜 审校 蔡美珍/张若琪)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。