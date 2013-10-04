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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 15:10 BJT

全球金市：金价本周下滑，但美国政治疑虑抑制黄金跌势

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1319.30 2.61 +0.20 -21.21

现货银 21.70 0.12 +0.56 -28.34

现货铂金 1379.24 16.94 +1.24 -10.15

现货钯金 701.22 4.22 +0.61 1.33

COMEX期金 1319.50 1.90 +0.14 -21.26 9410

COMEX期银 21.74 -0.05 -0.23 -28.28 2198

汇率

欧元/美元 1.3628

美元/日圆 97.08

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜 审校 蔡美珍/张若琪)

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