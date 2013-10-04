表格：外资及陆资在台股买超51.88亿台币，连三日买超227.16亿台币

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透台北10月4日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超51.88亿台币，连三日买超共计227.16亿台币；上日为买超170.10亿台币。
三大法人今日合计买超61.85亿台币，上交易日修正后为买超192.79亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/4 +51.88 +8.01 +1.96 +61.85
10/3 +170.10 +20.20r +2.50r +192.79r
10/2 +5.18r +0.28r -0.83r +4.63r
10/1 -19.11r +2.85r -0.41r -16.68r
本月累计 +208.05 +31.33 +3.22 +242.59
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 李可柔; 审校 高洁如)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
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