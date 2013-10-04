韩国债市：收于平盘，投资者在缺乏重大线索之际按兵不动

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透首尔10月4日 - 韩国公债周五在本地市场持稳，因在缺乏重大交投指引以及美国财政僵局前景不确定之际，投资者选择场外观望。
指标10年期公债收益率 收低1个基点，三年期公债12月期约 守在105.90。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 KTBc1* 105.90 105.90
10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.40% 3.41%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.05% 3.05%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。