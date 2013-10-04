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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 15:04 BJT

韩国债市：收于平盘，投资者在缺乏重大线索之际按兵不动

路透首尔10月4日 - 韩国公债周五在本地市场持稳，因在缺乏重大交投指引以及美国财政僵局前景不确定之际，投资者选择场外观望。

指标10年期公债收益率 收低1个基点，三年期公债12月期约 守在105.90。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.90 105.90

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.40% 3.41%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.05% 3.05%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)

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