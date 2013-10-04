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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月4日

路透伦敦10月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          525,925          -4,025
    锡           13,195             +25
    铅          237,800            -500
    锌        1,013,025          -1,650
    铝        5,360,475          -5,650
    镍          227,562            +564
    铝合金       61,720               0
    NASAAC      109,780             -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据            库存分布                  品种     库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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