香港股市：恒指收低，澳门赌场类股遇获利卖盘且中资电信股下挫

标题新闻：西班牙今年预算赤字与国内生产总值之比将达到欧盟设定的3.1%目标--经济部长
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路透香港10月4日 - 香港股市本周弱势收尾，投资者对表现优于大盘的澳门赌场相关股票锁定获利，并且电信股挫低，因中国定价政策的不确定性。
恒生指数 今日收低0.3%，报23,138.5点，本周亦下跌0.3%。恒生国企指数 今日收平，本周下滑0.2%。
恒生指数和恒生国企指数自9月19日以来分别跌去1.5%和2.3%，之前曾经历一波涨势，较之6月低点上扬了约20%。
周五仍然成交低迷，有关美国可能在10月17日后违约的忧虑日益升高。下周将出炉一系列中国经济数据，中国市场于周二重新开市。（完）
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。