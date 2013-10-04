香港股市：恒指收低，澳门赌场类股遇获利卖盘且中资电信股下挫

路透香港10月4日 - 香港股市本周弱势收尾，投资者对表现优于大盘的澳门赌场相关股票锁定获利，并且电信股挫低，因中国定价政策的不确定性。

恒生指数 今日收低0.3%，报23,138.5点，本周亦下跌0.3%。恒生国企指数 今日收平，本周下滑0.2%。

恒生指数和恒生国企指数自9月19日以来分别跌去1.5%和2.3%，之前曾经历一波涨势，较之6月低点上扬了约20%。