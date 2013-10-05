台湾经济指标预测--10月7日至11月20日

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *10月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/7 0830 消费者物价 9月 +0.33%* -0.79%(年变动率) 指数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 +0.45%* +3.6% *10月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/21 1600 外销订单 9月 -- +0.5% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.19% 10/23 1600 工业生产 9月 -- -0.70% 10/25 1610 M2年增率 9月 -- +5.41% *11月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,126.11亿美元 *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透4月5日 - 澳洲股市周三收于平盘上方，受材料和能源类股支撑，在本周稍晚美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤之前，投资者保持谨慎。
路透台北4月5日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再转为买超118.9 1亿台币；上交易日修正后为卖超15.03亿台币。至于3月分累计外资买超703.58亿，创七个 月来最高单月买超。 三大法人今日合计买超141.00亿台币，上交易日修正后为卖超7.39亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/5 +118.91 +141.00 本月累计 +118.91 +141.00 2017 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月