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亚洲 | 2013年 10月 5日 星期六 08:00 BJT

台湾经济指标预测--10月7日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:  

    *10月7日当周   
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                    前值
  10/7   0830      消费者物价         9月  +0.33%*        -0.79%(年变动率)
                   指数(CPI)                        
  10/7   1600      出口               9月  +0.45%*                   +3.6%
                                                    
   
     *10月21日当周        
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                    前值
  10/21  1600      外销订单           9月       --                   +0.5%
  10/22  0830      季调失业率         9月       --                   4.19%
  10/23  1600      工业生产           9月       --                  -0.70%
  10/25  1610      M2年增率           9月       --                  +5.41%
                                                    
   
    *11月4日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
 *11/5   1610      外汇存底        10月底       --         4,126.11亿美元
    
    
    *11月18日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
  11/20      1610       经常帐     第三季       --        顺差138.0亿美元
    
   日期  当地时间     经济指标    公布月分   预估值                  前值
     --        --    GDP年增率      第三季       --         2.49%(统计值)
     --        --     重贴现率      第四季       --                1.875%
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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