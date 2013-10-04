全球金融：日本央行总裁称，美国财政僵局久拖未决可能影响市场稳定

标题新闻：西班牙今年预算赤字与国内生产总值之比将达到欧盟设定的3.1%目标--经济部长
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路透东京10月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称：
* 如果海外尾部风险威胁到日本经济复苏，则日本央行将采取应对措施
* 当前央行宽松政策足以实现央行的政策目标
* 若美国财政僵局拖延下去，可能破坏金融市场稳定并打击人气
* 对于一旦美国政府违约日本央行将如何作出回应，不予评论
* 政府刺激措施将给日本GDP成长带来明显提振
* 希望美国政府尽快找到解决财政僵局的办法
* 海外经济体仍对日本经济前景构成风险
* 上调消费税的决定对于恢复外界对日本财政的信心来说非常重要
* 日本正朝着实现央行2%物价目标的方向稳步前进(完)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。