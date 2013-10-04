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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 15:34 BJT

全球金融：日本央行总裁称，美国财政僵局久拖未决可能影响市场稳定

路透东京10月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称：

* 如果海外尾部风险威胁到日本经济复苏，则日本央行将采取应对措施

* 当前央行宽松政策足以实现央行的政策目标

* 若美国财政僵局拖延下去，可能破坏金融市场稳定并打击人气

* 对于一旦美国政府违约日本央行将如何作出回应，不予评论

* 政府刺激措施将给日本GDP成长带来明显提振

* 希望美国政府尽快找到解决财政僵局的办法

* 海外经济体仍对日本经济前景构成风险

* 上调消费税的决定对于恢复外界对日本财政的信心来说非常重要

* 日本正朝着实现央行2%物价目标的方向稳步前进(完)

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