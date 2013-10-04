表格：外资在韩国股市买超4,137亿韩元，连续27天买超

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透首尔10月4日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,137亿韩元，已连续27个交易日买超，期间累计买超9.991万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月4日 413.7 -237.8 -153.8
10月2日 226.7 -226.7 21.0
10月1日 187.5 -27.4 -148.0
9月30日 112.0 -85.5 3.7
9月27日 224.3 -125.7 -93.6
9月26日 210.4 -96.7 -117.1
9月25日 240.5 -330.4 116.8
9月24日 77.8 -103.5 44.2
9月23日 312.7 -270.1 -44.1
9月17日 390.9 -320.0 -78.3
9月16日 509.8 -204.3 -286.3
9月13日 412.6 -373.9 -12.3
9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4
9月11日 694.9 -333.3 -344.3
9月10日 862.1 -304.0 -450.8
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本月以来 828.0 -492.0 -280.8
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今年以来 1,419.8 4,795.4 -4,808.1
---------------------------------------------(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。