版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市买超4,137亿韩元，连续27天买超

路透首尔10月4日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超4,137亿韩元，已连续27个交易日买超，期间累计买超9.991万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

10月4日 413.7 -237.8 -153.8

10月2日 226.7 -226.7 21.0

10月1日 187.5 -27.4 -148.0

9月30日 112.0 -85.5 3.7

9月27日 224.3 -125.7 -93.6

9月26日 210.4 -96.7 -117.1

9月25日 240.5 -330.4 116.8

9月24日 77.8 -103.5 44.2

9月23日 312.7 -270.1 -44.1

9月17日 390.9 -320.0 -78.3

9月16日 509.8 -204.3 -286.3

9月13日 412.6 -373.9 -12.3

9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4

9月11日 694.9 -333.3 -344.3

9月10日 862.1 -304.0 -450.8

---------------------------------------------

本月以来 828.0 -492.0 -280.8

---------------------------------------------

今年以来 1,419.8 4,795.4 -4,808.1

---------------------------------------------(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐