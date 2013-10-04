中马关系提升为全面战略伙伴关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡10月4日 - 中国国家主席习近平周五表示，与马来西亚总理纳吉布达成一致，将两国关系提升为“全面战略伙伴关系”，意在加强两国的军事合作，并到2017年将两国双边贸易额增加近两倍，至1,600亿美元。

中马两国领导人会谈前不久，美国总统奥巴马刚刚取消了为期一周的亚洲四国之行，因美国政府关门。

纳吉布表示，同意习近平的看法，即应鼓励两国进行更多联合军事演习和互访。习近平正在访问马来西亚，随后将出席在印尼举行的亚太经合组织峰会。

中国已经是马来西亚最大的贸易伙伴，去年两国双边贸易额达1,810亿林吉特（570亿美元）。（完）