中马关系提升为全面战略伙伴关系

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡10月4日 - 中国国家主席习近平周五表示，与马来西亚总理纳吉布达成一致，将两国关系提升为“全面战略伙伴关系”，意在加强两国的军事合作，并到2017年将两国双边贸易额增加近两倍，至1,600亿美元。
中马两国领导人会谈前不久，美国总统奥巴马刚刚取消了为期一周的亚洲四国之行，因美国政府关门。
纳吉布表示，同意习近平的看法，即应鼓励两国进行更多联合军事演习和互访。习近平正在访问马来西亚，随后将出席在印尼举行的亚太经合组织峰会。
中国已经是马来西亚最大的贸易伙伴，去年两国双边贸易额达1,810亿林吉特（570亿美元）。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。