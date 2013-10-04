土耳其官员称极有可能与中国企业签署导弹防御合同

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉10月3日 - 土耳其国防部高官巴亚尔（Murad Bayar）周四称，土耳其可能与中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）签署34亿美元的导弹防御合同。该计划已经导致土耳其与美国的关系紧张。
巴亚尔在安卡拉对记者表示，土耳其可能在六个月内与CPMIEC敲定协议。
土耳其国防部上周称，选择CPMIEC生产的FD-2000型导弹防御系统，参与竞标的还有俄罗斯、美国和欧洲企业。
巴亚尔虽然作出此番评论，但土耳其领导人曾强调，协议并未最终敲定。
美国对土耳其与CPMIEC合作表示“非常担忧”。美国之前以违反美国针对伊朗、朝鲜和叙利亚的《防扩散法案》为由，将CPMIEC列入了制裁名单。
巴亚尔表示，土耳其并未与中国分享任何北约防御体系的信息，也无需遵守针对CPMIEC的制裁，因为该制裁并非由联合国作出。
“这是入围名单，中国（企业）排在首位。我们将邀请中方，合作意向就在桌面上，我们会将这一意向转化为合同。”
“我们极有可能与最初选择的企业签署合同，”巴亚尔说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。