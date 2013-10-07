台湾数据：9月消费者物价指数年增0.83%，为五个月最高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北10月7日 - 台湾主计总处周一公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.83%，高于路透调查的升0.33%，也是今年4月以来最高。今年4月CPI年增1.05%。
9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.69%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
9月 8月
CPI（较上年同期） +0.83 -0.80r
路透调查（较上年同期） +0.33
CPI（较上月，经季节调整） +0.42 +0.02
核心CPI（较上年同期） +0.63 +0.48
WPI（较上年同期） -2.69 -2.89r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 TW/CPICN；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。