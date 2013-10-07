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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 08:41 BJT

台湾数据：9月消费者物价指数年增0.83%，为五个月最高

路透台北10月7日 - 台湾主计总处周一公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.83%，高于路透调查的升0.33%，也是今年4月以来最高。今年4月CPI年增1.05%。

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.69%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

9月 8月

CPI（较上年同期） +0.83 -0.80r

路透调查（较上年同期） +0.33

CPI（较上月，经季节调整） +0.42 +0.02

核心CPI（较上年同期） +0.63 +0.48

WPI（较上年同期） -2.69 -2.89r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 TW/CPICN；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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