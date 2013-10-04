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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 16:17 BJT

《情景推测》美国如果债务违约，将会变成什么样？

11月1日

到这个时候，美国就陷入一个真正的未知领域了。

理论上美国的债券持有人不会受到任何损失，因为其税收用来支付利息绰绰有余，而且财政部是透过另一套独立体系偿还债权人，不是仰赖其他政府拨款管道。

但这意味着其他人可能需等待更长久的时间，才能拿到该拿的钱。美国军队或无法及时支付，同时仰赖社会保障体系的老年人，可能连购买日常用品都成问题。

另一方面，如果财政部无法在万圣节支付利息，而且政府也无解决危机的迹象，则美国的主权债信誉就可能遭殃。那么包括美元、银行业在亚洲的贷款、伊利诺州农产品保险成本在内，所有金融工具的价值都会被打上问号。

“违约是史无前例的，有可能造成一场大灾难，”财政部周四在报告中说。“负面的溢出效应可能遍及整个世界。”(完) (编译 杜明霞/李春喜/石冠兰/张若琪/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦/侯向明)

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