《情景推测》美国如果债务违约，将会变成什么样？

11月1日

到这个时候，美国就陷入一个真正的未知领域了。

理论上美国的债券持有人不会受到任何损失，因为其税收用来支付利息绰绰有余，而且财政部是透过另一套独立体系偿还债权人，不是仰赖其他政府拨款管道。

但这意味着其他人可能需等待更长久的时间，才能拿到该拿的钱。美国军队或无法及时支付，同时仰赖社会保障体系的老年人，可能连购买日常用品都成问题。

另一方面，如果财政部无法在万圣节支付利息，而且政府也无解决危机的迹象，则美国的主权债信誉就可能遭殃。那么包括美元、银行业在亚洲的贷款、伊利诺州农产品保险成本在内，所有金融工具的价值都会被打上问号。