《情景推测》美国如果债务违约，将会变成什么样？

标题新闻：西班牙今年预算赤字与国内生产总值之比将达到欧盟设定的3.1%目标--经济部长
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11月1日
到这个时候，美国就陷入一个真正的未知领域了。
理论上美国的债券持有人不会受到任何损失，因为其税收用来支付利息绰绰有余，而且财政部是透过另一套独立体系偿还债权人，不是仰赖其他政府拨款管道。
但这意味着其他人可能需等待更长久的时间，才能拿到该拿的钱。美国军队或无法及时支付，同时仰赖社会保障体系的老年人，可能连购买日常用品都成问题。
另一方面，如果财政部无法在万圣节支付利息，而且政府也无解决危机的迹象，则美国的主权债信誉就可能遭殃。那么包括美元、银行业在亚洲的贷款、伊利诺州农产品保险成本在内，所有金融工具的价值都会被打上问号。
“违约是史无前例的，有可能造成一场大灾难，”财政部周四在报告中说。“负面的溢出效应可能遍及整个世界。”(完) (编译 杜明霞/李春喜/石冠兰/张若琪/李婷仪 审校 蔡美珍/高琦/侯向明)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。