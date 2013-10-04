金属期市：期铜本周料收低，受美国财政困局拖累

“除了中国的数据，华府的问题也略削弱基本金属，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider称。

“随着中国市场下周恢复交易，可能会看到稍多一些支撑...特别是我们预计进入明年亚洲的经济体的动力将增强。”他并称。

0706 GMT伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 变动不大，报每吨7,190.75美元。

本周伦铜可能录得约1.5%跌幅，或为9月中以来单周最大跌幅。

上海期交所仍休市，将于下周二重新开放交易。

其他消息方面，中国五矿有色金属控股有限公司铜事业部总经理顾良民周四称，该公司已经提交对嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿的第一轮收购要约。

下周金属业者将聚首伦敦，参与LME周(LME Week)，料敲定期铜2014年合同协议。(完)

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