金属期市：期铜本周料收低，受美国财政困局拖累

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
“除了中国的数据，华府的问题也略削弱基本金属，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider称。
“随着中国市场下周恢复交易，可能会看到稍多一些支撑...特别是我们预计进入明年亚洲的经济体的动力将增强。”他并称。
0706 GMT伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 变动不大，报每吨7,190.75美元。
本周伦铜可能录得约1.5%跌幅，或为9月中以来单周最大跌幅。
上海期交所仍休市，将于下周二重新开放交易。
其他消息方面，中国五矿有色金属控股有限公司铜事业部总经理顾良民周四称，该公司已经提交对嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿的第一轮收购要约。
下周金属业者将聚首伦敦，参与LME周(LME Week)，料敲定期铜2014年合同协议。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/张若琪 审校 高琦/艾茂林)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。