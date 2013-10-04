亚洲橡胶：TOCOM期胶本周收低近6%，美国困局挫伤人气

Yutaka Shoji分析师Gu Chiong说，下周中国长假结束，估计上海市场重启交易后可能下跌，以反映东京市场的走势。

不过，“在中期到长期内，期胶将呈多头格局，”Chiong说，前提是美国政府关门在调高联邦债务上限的关键日期前得到解决。

他表示，若能够避免更加严重的危机，TOCOM期胶或在年底前测试300日圆。

美国政府关门看似会再持续一周，甚至有可能更久。随着政府停摆进入第三天，各方仍僵持不下，在10月17日联邦债务上限危机到来之前，并无解决迹象。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤231美分，或跌2.2美分。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)