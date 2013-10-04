亚洲橡胶：TOCOM期胶本周收低近6%，美国困局挫伤人气

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
Yutaka Shoji分析师Gu Chiong说，下周中国长假结束，估计上海市场重启交易后可能下跌，以反映东京市场的走势。
不过，“在中期到长期内，期胶将呈多头格局，”Chiong说，前提是美国政府关门在调高联邦债务上限的关键日期前得到解决。
他表示，若能够避免更加严重的危机，TOCOM期胶或在年底前测试300日圆。
美国政府关门看似会再持续一周，甚至有可能更久。随着政府停摆进入第三天，各方仍僵持不下，在10月17日联邦债务上限危机到来之前，并无解决迹象。
新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤231美分，或跌2.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。