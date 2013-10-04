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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 16:27 BJT

标题新闻：英国9月新车销售按年大增12.1%，创五年多最高--SMMT

注：SMMT为英国汽车制造商与贸易商协会。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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