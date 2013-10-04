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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 16:49 BJT

《全球汇市》美国政府部分关闭拖累美元，欧元逼近年内高点

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3614     1.3617      -0.02      +3.18     1.3194
 美元/日圆                         97.19      97.24      -0.05     +12.05      86.74
 欧元/日圆                        132.35     132.39      -0.03     +15.64     114.45
 美元/瑞郎                        0.9001     0.8989      +0.13      -1.68     0.9155
 英镑/美元                        1.6108     1.6153      -0.28      -0.88     1.6251
 美元/加元                        1.0333     1.0332      +0.01      +4.15     0.9921
 澳元/美元                        0.9432     0.9393      +0.42      -9.25     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8298     0.8288      +0.12      +0.18     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2255     1.2246      +0.07      +1.49     1.2075
 欧元/英镑                        0.8451     0.8423      +0.33      +4.15     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.6580     8.6402      +0.21      +0.94     8.5777
 美元/挪威克朗                    5.9651     5.9531      +0.20      +7.23     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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