《全球汇市》美国政府部分关闭拖累美元，欧元逼近年内高点

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3614 1.3617 -0.02 +3.18 1.3194 美元/日圆 97.19 97.24 -0.05 +12.05 86.74 欧元/日圆 132.35 132.39 -0.03 +15.64 114.45 美元/瑞郎 0.9001 0.8989 +0.13 -1.68 0.9155 英镑/美元 1.6108 1.6153 -0.28 -0.88 1.6251 美元/加元 1.0333 1.0332 +0.01 +4.15 0.9921 澳元/美元 0.9432 0.9393 +0.42 -9.25 1.0393 新西兰元/美元 0.8298 0.8288 +0.12 +0.18 0.8283 欧元/瑞郎 1.2255 1.2246 +0.07 +1.49 1.2075 欧元/英镑 0.8451 0.8423 +0.33 +4.15 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.6580 8.6402 +0.21 +0.94 8.5777 美元/挪威克朗 5.9651 5.9531 +0.20 +7.23 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。