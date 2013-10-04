新兴汇市：新兴亚币多持坚，本周可望录得涨幅

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 97.22 97.27 +0.05 -10.73 86.79 坡元 1.2465 1.2493 +0.22 -1.97 1.2219 台币 29.502 29.532 +0.10 -1.24 29.136 韩元 1070.56 1074.00 +0.32 +0.00 1070.60 泰铢 31.31 31.26 -0.16 -2.24 30.61 菲律宾披索 43.06 43.08 +0.05 -4.67 41.05 印尼卢比 11520.00 11525.00 +0.04 -16.41 9630.00 印度卢比 61.31 61.74 +0.71 -10.30 54.99 马币 3.1805 3.1955 +0.47 -3.85 3.0580 * 中国金融市场休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。