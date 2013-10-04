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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 16:44 BJT

新兴汇市：新兴亚币多持坚，本周可望录得涨幅

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 日圆                          97.22      97.27      +0.05     -10.73      86.79
 坡元                         1.2465     1.2493      +0.22      -1.97     1.2219
 台币                         29.502     29.532      +0.10      -1.24     29.136
 韩元                        1070.56    1074.00      +0.32      +0.00    1070.60
 泰铢                          31.31      31.26      -0.16      -2.24      30.61
 菲律宾披索                    43.06      43.08      +0.05      -4.67      41.05
 印尼卢比                   11520.00   11525.00      +0.04     -16.41    9630.00
 印度卢比                      61.31      61.74      +0.71     -10.30      54.99
 马币                         3.1805     3.1955      +0.47      -3.85     3.0580
    * 中国金融市场休市。(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 李婷仪)

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