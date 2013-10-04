香港新股：新加坡手机网游商IGG拟于IPO筹资高至9.5亿港元--销售文件

路透香港10月4日 - 据路透周五获得的销售文件显示，新加坡手机网络游戏开发商IGG Inc.拟于香港首次公开发售（IPO），筹资高至9.5亿港元，其股份将于创业板上市。

销售文件显示，IGG拟以配售形式发售约3.27亿股股份，招股价每股2.4-2.91港元，预计上市后市值介乎31.4-38.1亿港元。发售股份其中80%为新股，余下旧股。

根据保荐人光大预测，IGG于2014年度盈利4,100万美元，以此计算上市市盈率介乎9.89-12倍。

IGG总部于新加坡，并在美国、中国和菲律宾设有区域办事处，为全球用户提供多种语言的手机游戏、网页游戏以及客户基础游戏，收入来自售卖虚拟货币。截至今年9月底止，该公司拥有超过9,000万用户。

近期市场热捧互联网相关公司，周四首日挂牌的网游开发商云游控股 今天收报71.5港元，较招股价51港元高出40%。此前向百度 出售智能手机应用分发平台的网龙 今天劲升逾11%，报22.55港元。

IGG今天开始路演，10月9日定价，17日挂牌上市，上市编号为“8002.HK”。（完）