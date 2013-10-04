路透基点：中国贵金属资源两年期循环贷款规模增至9,000万美元--RLPC

一如先前报导， 此次交易由台新国际商业银行主办，将由平安银行开立的备用信用证做担保，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点。

承贷2,000万美元或以上者将获得综合收益245个基点，40个基点前端费，并获得牵头行头衔；承贷1,500万－1,900万者将获得综合收益240个基点，30个基点前端费；承贷1,000万－1,400万美元者将获得综合收益235个基点，20个基点前端费用。