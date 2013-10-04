版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 16:57 BJT

路透基点：中国贵金属资源两年期循环贷款规模增至9,000万美元--RLPC

路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国贵金属资源控股有限公司将两年期循环贷款规模从8,000万美元提高至9,000万美元，此前获超额认贷，认贷规模超过1亿美元。

六家银行承贷，包括：彰化商业银行、华南银行、日盛国际商业银行、台湾土地银行、台湾企银和台湾合作金库。

一如先前报导， 此次交易由台新国际商业银行主办，将由平安银行开立的备用信用证做担保，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点。

承贷2,000万美元或以上者将获得综合收益245个基点，40个基点前端费，并获得牵头行头衔；承贷1,500万－1,900万者将获得综合收益240个基点，30个基点前端费；承贷1,000万－1,400万美元者将获得综合收益235个基点，20个基点前端费用。

所筹资金将用于再融资和营运资本。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐