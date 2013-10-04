路透基点：中国贵金属资源两年期循环贷款规模增至9,000万美元--RLPC

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国贵金属资源控股有限公司将两年期循环贷款规模从8,000万美元提高至9,000万美元，此前获超额认贷，认贷规模超过1亿美元。
六家银行承贷，包括：彰化商业银行、华南银行、日盛国际商业银行、台湾土地银行、台湾企银和台湾合作金库。
一如先前报导， 此次交易由台新国际商业银行主办，将由平安银行开立的备用信用证做担保，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点。
承贷2,000万美元或以上者将获得综合收益245个基点，40个基点前端费，并获得牵头行头衔；承贷1,500万－1,900万者将获得综合收益240个基点，30个基点前端费；承贷1,000万－1,400万美元者将获得综合收益235个基点，20个基点前端费用。
所筹资金将用于再融资和营运资本。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。