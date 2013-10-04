台湾央行：赴银行金融检查，阻升台币意味浓厚--汇市交易员

路透台北10月4日 - 台币汇价周五盘中升破八个月以来高位，三位汇市交易员表示，台湾央行周五上午起频赴银行进行金融检查，似以此做为阻升台币的手段之一。

一位外商银行交易主管表示，〞(老大)就到处检查啊，散弹打鸟！〞

台湾央行一位官员对此事不愿评论。

另外一位外商银行交易员表示，央行向外商银行金检，频频查核大额汇入的客户名单、以及大额申报的程序等等，以此行政手段来阻升台币。

交易员表示，今日台币交易九点一开盘即在9点45分以前升破了29.3的整数关卡，央行除不断热线银行以外，也派员赴银行金检。

也有交易员表示，央行金检人员现身〞非比寻常〞，银行交易将更加保守一些。