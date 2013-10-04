台湾央行：赴银行金融检查，阻升台币意味浓厚--汇市交易员

标题新闻：西班牙今年预算赤字与国内生产总值之比将达到欧盟设定的3.1%目标--经济部长
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路透台北10月4日 - 台币汇价周五盘中升破八个月以来高位，三位汇市交易员表示，台湾央行周五上午起频赴银行进行金融检查，似以此做为阻升台币的手段之一。
一位外商银行交易主管表示，〞(老大)就到处检查啊，散弹打鸟！〞
台湾央行一位官员对此事不愿评论。
另外一位外商银行交易员表示，央行向外商银行金检，频频查核大额汇入的客户名单、以及大额申报的程序等等，以此行政手段来阻升台币。
交易员表示，今日台币交易九点一开盘即在9点45分以前升破了29.3的整数关卡，央行除不断热线银行以外，也派员赴银行金检。
也有交易员表示，央行金检人员现身〞非比寻常〞，银行交易将更加保守一些。
台币兑美元 周五盘初实质汇率续扬创逾八个月盘中高位。交易员表示，由于外资持续汇入，早盘量能颇为活络，台币盘初突破前波高点向29.300靠拢，不过央行在29.300附近进场阻升，令台币终场仅以升值3分收市，报29.502.(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。