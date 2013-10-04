欧洲汇市：英镑下跌，美国预算僵局料使其易受冲击

《全球主要国家债券发行预告》--4月3日-4月10日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
“英镑之所以经历这一大波涨势，纯粹是因为市场认为英国经济已经渡过难关，可能迎来一段强劲得多的增长期，”BTMU全球外汇研究欧洲主管Derek Halpenny说。
“但这确实让英镑变得脆弱...如果市场不确定性持续，那么支撑英镑上涨的因素将立即出现疑问。”
欧元兑英镑上涨0.4%，至0.8457英镑，为9月23日以来最高。
英镑兑美元 下滑0.3%至1.6113美元，远离周二创下的九个月高位1.6260，交易商预计在1.63附近有旺盛卖需。
“如果当前这波英镑跌势继续，欧元/英镑...很可能会升向0.8480，”德国商业银行分析师团队在客户报告中写道。
强劲的英国数据令投资者开始预测，英国央行可能于2015年初升息，原早于央行预测的2016年首次加息。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 孙茉莉/蔡美珍)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
* 纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表 * 美国通胀年率升幅创五年最大 * 美国公债也受月底买盘支撑 路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美 联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。 分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了 公债价格。 纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什 卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。美联储在上次货币 政策会议上加息后，投资人目前预计今年还将加息两次。 身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储 不是非常急于收紧政策。杜德利以支持低利率着称。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。 U.S. Bank的The Private Client Reserve固定收益部门主管Jennifer Vail表示，美联 储官员的讲话扶助拉低公债收益率
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