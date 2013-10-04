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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 17:02 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，美国预算僵局料使其易受冲击

“英镑之所以经历这一大波涨势，纯粹是因为市场认为英国经济已经渡过难关，可能迎来一段强劲得多的增长期，”BTMU全球外汇研究欧洲主管Derek Halpenny说。

“但这确实让英镑变得脆弱...如果市场不确定性持续，那么支撑英镑上涨的因素将立即出现疑问。”

欧元兑英镑上涨0.4%，至0.8457英镑，为9月23日以来最高。

英镑兑美元 下滑0.3%至1.6113美元，远离周二创下的九个月高位1.6260，交易商预计在1.63附近有旺盛卖需。

“如果当前这波英镑跌势继续，欧元/英镑...很可能会升向0.8480，”德国商业银行分析师团队在客户报告中写道。

强劲的英国数据令投资者开始预测，英国央行可能于2015年初升息，原早于央行预测的2016年首次加息。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 孙茉莉/蔡美珍)

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