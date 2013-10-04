台湾央行：外资因美国QE缩减推迟而流入台湾，也依规定买股--副局长

路透台北10月4日 - 台币兑美元 周五盘中升破八个月盘中高位，台湾央行外汇局副局长颜辉煌表示，判断近期外资流入与美国推迟启动缩减量化宽松(QE)规模有关，但都依规定进场买入台股 。

他也表示，9月间外资买超韩国股市71亿美元，台股买超42亿美元，印度则买超21亿。

〞我们一向密切关注汇市，希望维持在相对稳定的汇率。..波动大时，还是会进场维持秩序。〞颜辉煌说。

台币汇价周五盘中升破八个月以来高位，三位汇市交易员表示，台湾央行周五上午起频赴银行进行金融检查，似以此做为阻升台币的手段之一。

台湾金融监督管理委员会周五发出新闻稿表示，外资及陆资于9月净汇入约38.53亿美元，自8月的净汇出转为净汇入。今年至9月底为止，累计净汇入约81.01亿美元。 (完)