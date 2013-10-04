台湾央行：外资因美国QE缩减推迟而流入台湾，也依规定买股--副局长

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透台北10月4日 - 台币兑美元 周五盘中升破八个月盘中高位，台湾央行外汇局副局长颜辉煌表示，判断近期外资流入与美国推迟启动缩减量化宽松(QE)规模有关，但都依规定进场买入台股 。
他也表示，9月间外资买超韩国股市71亿美元，台股买超42亿美元，印度则买超21亿。
〞我们一向密切关注汇市，希望维持在相对稳定的汇率。..波动大时，还是会进场维持秩序。〞颜辉煌说。
台币汇价周五盘中升破八个月以来高位，三位汇市交易员表示，台湾央行周五上午起频赴银行进行金融检查，似以此做为阻升台币的手段之一。
台湾金融监督管理委员会周五发出新闻稿表示，外资及陆资于9月净汇入约38.53亿美元，自8月的净汇出转为净汇入。今年至9月底为止，累计净汇入约81.01亿美元。 (完)
(记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 董永年)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。