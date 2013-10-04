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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 17:31 BJT

路透基点：君泰开发建设签署34.85亿台币贷款--RLPC

路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，君泰开发建设股份有限公司周一与六家银行签署34.85亿台币(约合1.19亿美元)3.5年期定期贷款。

台新国际商业银行为牵头行、簿记行和代理行。中国信托商业银行以牵头行头衔加入。

台湾合作金库银行以主办行头衔加入。永丰银行、华南银行、兆丰国际商业银行亦参与。

这笔贷款目前分为A部分16.98亿台币3.5年期定期贷款，用于购买土地和再融资；以及B部分17.87亿台币3.5年期定期贷款，用于支持一个住宅项目。

这笔子弹式贷款由土地和建筑物作为担保。A部分贷款支付15个基点的承诺费。

一如先前报导，A部分和B部分贷款的利率均为一年期邮政储蓄利率加码156个基点。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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