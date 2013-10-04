路透基点：君泰开发建设签署34.85亿台币贷款--RLPC

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，君泰开发建设股份有限公司周一与六家银行签署34.85亿台币(约合1.19亿美元)3.5年期定期贷款。
台新国际商业银行为牵头行、簿记行和代理行。中国信托商业银行以牵头行头衔加入。
台湾合作金库银行以主办行头衔加入。永丰银行、华南银行、兆丰国际商业银行亦参与。
这笔贷款目前分为A部分16.98亿台币3.5年期定期贷款，用于购买土地和再融资；以及B部分17.87亿台币3.5年期定期贷款，用于支持一个住宅项目。
这笔子弹式贷款由土地和建筑物作为担保。A部分贷款支付15个基点的承诺费。
一如先前报导，A部分和B部分贷款的利率均为一年期邮政储蓄利率加码156个基点。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。