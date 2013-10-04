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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 17:36 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减14.75亿台币，连续三周净减

路透台北10月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减14.75亿台币，为连续第三周净减。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,405.40亿台币。上周存单发行量净减430.8亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/30 1,993.50 1,985.50 -8.00

10/1 742.00 739.00 -3.00

10/2 531.20 528.70 -2.50

10/3 3,294.10 3,291.85 -2.25

10/4 3,515.00 3,516.00 +1.00

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总计 10,075.80 10,061.05 -14.75

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/30 40.00 22.00

10/1 38.00 14.00

10/2 89.00 10.00

10/3 13.00 5.00

10/4 12.00 6.00

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总计 192.00 57.00 (完)

(记者 董永年; 审校 屈桂娟)

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