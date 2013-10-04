《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减14.75亿台币，连续三周净减

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透台北10月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减14.75亿台币，为连续第三周净减。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,405.40亿台币。上周存单发行量净减430.8亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9/30 1,993.50 1,985.50 -8.00
10/1 742.00 739.00 -3.00
10/2 531.20 528.70 -2.50
10/3 3,294.10 3,291.85 -2.25
10/4 3,515.00 3,516.00 +1.00
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总计 10,075.80 10,061.05 -14.75
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9/30 40.00 22.00
10/1 38.00 14.00
10/2 89.00 10.00
10/3 13.00 5.00
10/4 12.00 6.00
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总计 192.00 57.00 (完)
(记者 董永年; 审校 屈桂娟)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。