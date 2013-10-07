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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 17:13 BJT

台湾债市：102/10期借券成交36.81亿台币，加权平均利率0.5685%

路透台北10月7日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
     102/10       36.81      0.6000      0.4000        0.5685       172.5       165.0
      102/2       28.32      0.4878      0.3800        0.4005       373.0       373.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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