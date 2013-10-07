《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

--台积电 开放创新平台生态论坛(TSMC OIP Ecosystem Forum)上周在美国圣荷西登场，台积电技术长孙元成会中指出，台积电20奈米已进入生产阶段，超过25个晶片完成设计定案。

--继FATCA(肥咖)条款，美国政府再度出手，要求在美国设置分行或子行的台资银行，必须限期在年底前提出〞清理计画〞，明确交待若在美国营运发生问题，总部将如何解决，以避免美国金融市场受到影响，否则美方将限期处置该分行或子行在美的营运。