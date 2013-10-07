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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 08:20 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

*工商时报：

--台积电 开放创新平台生态论坛(TSMC OIP Ecosystem Forum)上周在美国圣荷西登场，台积电技术长孙元成会中指出，台积电20奈米已进入生产阶段，超过25个晶片完成设计定案。

--继FATCA(肥咖)条款，美国政府再度出手，要求在美国设置分行或子行的台资银行，必须限期在年底前提出〞清理计画〞，明确交待若在美国营运发生问题，总部将如何解决，以避免美国金融市场受到影响，否则美方将限期处置该分行或子行在美的营运。

--寿险资金投资海外，今年挑战6兆台币大关。保发中心统计，到今年7月底，寿险业投资海外金额已近5.84兆，其中7月单月新增1,640亿，更创下今年单月新高。以目前寿险业资金成长速度推算，今年第四季可望突破6兆台币。

*经济日报：

--金管会提前检讨国际会计准则(IFRS)不动产入帐规定，并对上市柜公司全面展开调查，最快月底决定是否开放企业采市价法入帐。一旦开放，初估上市柜公司增值利益将高达上千亿台币以上，对股市将是一大利多。

--台中银行董事长苏金丰指出，台中银体质改善后，登陆布局将积极开展，由于两岸服务贸易协议尚待审议，台中银已成立专责小组，研究登陆申设村镇银行、财务公司的可行性。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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