《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*工商时报：
--台积电 开放创新平台生态论坛(TSMC OIP Ecosystem Forum)上周在美国圣荷西登场，台积电技术长孙元成会中指出，台积电20奈米已进入生产阶段，超过25个晶片完成设计定案。
--继FATCA(肥咖)条款，美国政府再度出手，要求在美国设置分行或子行的台资银行，必须限期在年底前提出〞清理计画〞，明确交待若在美国营运发生问题，总部将如何解决，以避免美国金融市场受到影响，否则美方将限期处置该分行或子行在美的营运。
--寿险资金投资海外，今年挑战6兆台币大关。保发中心统计，到今年7月底，寿险业投资海外金额已近5.84兆，其中7月单月新增1,640亿，更创下今年单月新高。以目前寿险业资金成长速度推算，今年第四季可望突破6兆台币。
*经济日报：
--金管会提前检讨国际会计准则(IFRS)不动产入帐规定，并对上市柜公司全面展开调查，最快月底决定是否开放企业采市价法入帐。一旦开放，初估上市柜公司增值利益将高达上千亿台币以上，对股市将是一大利多。
--台中银行董事长苏金丰指出，台中银体质改善后，登陆布局将积极开展，由于两岸服务贸易协议尚待审议，台中银已成立专责小组，研究登陆申设村镇银行、财务公司的可行性。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。