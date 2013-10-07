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亚洲 | 2013年 10月 7日 星期一 08:26 BJT

《台湾重要政经日程》--10月7日

===================今日重要政经消息=====================

10/7(一)

--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年减0.79%。

--09:00 主计总处赴立法院财政委员会报告。

--09:00 行政院2013生技产业策略会议。

--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。

=================近期重要政经消息======================

10/9(三)

--12:30 台湾央行代为标售五年期公债102/11期，金额预定300亿台币。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

10/11(五)

--12:30 央行公布两年期存单标售结果，金额预定为100亿台币。

10/21(一)

--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。

10/22(二)

--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。

--12:30 台湾央行代为标售20年期102/8增额发行公债，金额预定300亿台币。

10/25(五)

--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。

11/5(二) *--16:10 央行公布10月外汇存底，上月末为4,126.11亿美元。

11/20(三)

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

11/26(二)

--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。

11/29(五)

--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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