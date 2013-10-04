台湾汇市：台币/美元收创近五个月高位，传央行金检压抑台币续扬

* 台币盘初升创八个月盘中高位 * 央行进场干预并传出金检银行 * 午后略见外资美元空头回补 * 下周主要区间暂看在29.300-29.500 路透台北10月4日 - 台币兑美元 周五微幅收升3分，连四日收升续创近五个月高位。交易员指出 ，由于美国政府关门危机未解，国际美元买需依旧低迷，早盘外资持续汇入令台币升破29.300，并创八个月盘 中高位，惟央行随后进场干预并传出金检银行，压抑台币续扬力道，终场以小涨作收。 台币汇价周五盘中升破八个月以来高位，三位汇市交易员表示，台湾央行周五上午起频赴银行进行金融检 查，似以此做为阻升台币的手段之一。 汇银人士认为，随着央行祭出金检银行的干预手段后，外资午盘过后出现美元空头回补力道，稍有浇熄市 场对台币实质汇价再升的预期，预估台币实质汇价续强空间已有限。交易员预料下周台币实质汇价暂看在29.3 00-29.500区间整理。 “再来央行应该会守更用力!”一位当地大型银行交易员说。 台湾央行外汇局副局长颜辉煌表示，判断近期外资流入与美国推迟启动缩减量化宽松(QE)规模有关，但都 依规定进场买入台股。他并称，“一向密切关注汇市，希望维持在相对稳定的汇率。..波动大时，还是会进场 维持秩序。” 今日台币盘中高位为29.290，续创逾八个月盘中新高，前高为1月28日的29.285；收盘价亦续创近五个月 高位，前高为5月8日的29.500。本周台币兑美元收在29.502，累计本周涨幅1.54角、0.52%，略优于韩元本周 涨幅的0.22%。 交易员并表示，由于美国政府关门，包括美国非农就业数据等重要经济数据皆未能如期公布，造成市场不 确定性提高，尽管央行强势干预，但短线国际盘美元买需偏弱，台币料先在既有区间稍做整理。 资金流向方面，有交易员称，近日主要交投仍来自外资，出口商偏向观望、实际抛汇卖压仍属零星，进口 商则在29.300附近蜂拥买汇，连两日总成交量温和放大，台北外汇及元太外汇皆达逾11亿美元的水准。 今日台币实质交易区间在29.290-29.370，上日的主要成交区间约在29.353-29.450。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度均较上日些微缩小；一个月期 远期外汇 报价尾盘在29.300/330，上日尾盘报价在29.330/340。 台股 周五收小涨0.07%，报8,364.55点，连续两日守稳8,300点上方。台湾证券交易所周五资料显 示，外资及陆资在台股买超51.88亿台币，连三日买超共计227.16亿台币；上日为买超170.10亿台币。 韩元兑美元 周五收在逾八个月最高水准，尽管韩国当局疑似干预汇市抑制韩元升势。 新兴亚洲货币本周可望录得涨幅，因美元受华府预算僵局的拖累，而韩元和台币周五则触及八个月高点。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.502 29.532 29.290-29.530 29.530 8.19 8.49 元太外汇经纪公司 29.492 29.505 29.298-29.492 29.414 3.67 3.37 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.055/-0.040 美元/台币六个月期 -0.235/-0.205 -0.250/-0.215 (完)