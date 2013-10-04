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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 18:02 BJT

台湾汇市：台币/美元收创近五个月高位，传央行金检压抑台币续扬

* 台币盘初升创八个月盘中高位
    * 央行进场干预并传出金检银行
    * 午后略见外资美元空头回补
    * 下周主要区间暂看在29.300-29.500

    路透台北10月4日 - 台币兑美元 周五微幅收升3分，连四日收升续创近五个月高位。交易员指出
，由于美国政府关门危机未解，国际美元买需依旧低迷，早盘外资持续汇入令台币升破29.300，并创八个月盘
中高位，惟央行随后进场干预并传出金检银行，压抑台币续扬力道，终场以小涨作收。
    
    台币汇价周五盘中升破八个月以来高位，三位汇市交易员表示，台湾央行周五上午起频赴银行进行金融检
查，似以此做为阻升台币的手段之一。 
    
    汇银人士认为，随着央行祭出金检银行的干预手段后，外资午盘过后出现美元空头回补力道，稍有浇熄市
场对台币实质汇价再升的预期，预估台币实质汇价续强空间已有限。交易员预料下周台币实质汇价暂看在29.3
00-29.500区间整理。
    
    “再来央行应该会守更用力!”一位当地大型银行交易员说。
    
    台湾央行外汇局副局长颜辉煌表示，判断近期外资流入与美国推迟启动缩减量化宽松(QE)规模有关，但都
依规定进场买入台股。他并称，“一向密切关注汇市，希望维持在相对稳定的汇率。..波动大时，还是会进场
维持秩序。” 
    
    今日台币盘中高位为29.290，续创逾八个月盘中新高，前高为1月28日的29.285；收盘价亦续创近五个月
高位，前高为5月8日的29.500。本周台币兑美元收在29.502，累计本周涨幅1.54角、0.52%，略优于韩元本周
涨幅的0.22%。

    交易员并表示，由于美国政府关门，包括美国非农就业数据等重要经济数据皆未能如期公布，造成市场不
确定性提高，尽管央行强势干预，但短线国际盘美元买需偏弱，台币料先在既有区间稍做整理。
    
    资金流向方面，有交易员称，近日主要交投仍来自外资，出口商偏向观望、实际抛汇卖压仍属零星，进口
商则在29.300附近蜂拥买汇，连两日总成交量温和放大，台北外汇及元太外汇皆达逾11亿美元的水准。
    
    今日台币实质交易区间在29.290-29.370，上日的主要成交区间约在29.353-29.450。
      
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度均较上日些微缩小；一个月期
远期外汇 报价尾盘在29.300/330，上日尾盘报价在29.330/340。  
    
    台股 周五收小涨0.07%，报8,364.55点，连续两日守稳8,300点上方。台湾证券交易所周五资料显
示，外资及陆资在台股买超51.88亿台币，连三日买超共计227.16亿台币；上日为买超170.10亿台币。 
    
    韩元兑美元 周五收在逾八个月最高水准，尽管韩国当局疑似干预汇市抑制韩元升势。 

    新兴亚洲货币本周可望录得涨幅，因美元受华府预算僵局的拖累，而韩元和台币周五则触及八个月高点。
 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.502    29.532    29.290-29.530   29.530    8.19    8.49
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.492    29.505    29.298-29.492   29.414    3.67    3.37
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.055/-0.035       -0.055/-0.040
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 (完)

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