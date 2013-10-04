美国金融：一年期公债CDS升至58个基点，扩大与五年期CDS之差

企业并购：海航及Apollo Global有意参与竞购德国HSH Nordbank--消息
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
路透伦敦10月4日 - 美国一年期公债信用违约互换(CDS)周五上升7个基点至58个基点，根据Markit数据，创2011年8月来最高，美国一年期CDS较五年期CDS高出17个基点，为2011年7月以来最阔水准。(完)
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management考虑竞购德国运输融资提供商HSH Nordbank。
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。