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货币新闻 | 2013年 10月 4日 星期五 18:30 BJT

美国金融：一年期公债CDS升至58个基点，扩大与五年期CDS之差

路透伦敦10月4日 - 美国一年期公债信用违约互换(CDS)周五上升7个基点至58个基点，根据Markit数据，创2011年8月来最高，美国一年期CDS较五年期CDS高出17个基点，为2011年7月以来最阔水准。(完)

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