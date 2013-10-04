路透基点：电能实业为港灯分拆上市案筹办375亿港元贷款--RLPC

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士指出，香港和记黄埔旗下的电能实业正在筹办一笔375亿港元(48亿美元)三年期贷款，以支持旗下香港电灯分拆上市。
电能实业9月27日公布，计划透过香港电灯(HKE)分拆上市，对港灯的持股将由100%降至30-49.9%。长江基建(CKI)持有电能实业的38.9%股权，和记黄埔透过持有长江基建的76.4%股权，亦间接持有电能实业。
据消息人士指出，电能实业邀请上个月与和记黄埔港口签署36亿美元贷款的17家银行参与。这17家银行分别为：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、美银美林、中银香港、三菱东京日联银行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、汇丰控股、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。
除了上述17家银行，参与香港电灯上市案的银行亦接获邀请。
IFR先前报导(9月27日)，高盛及汇丰担任港灯上市案的联席保荐人。消息人士指出，港灯上市案将在第四季集资约40-50亿美元。
港灯将以商业信托形式分拆上市，称为港灯电力投资。
港灯今年上半年获利17.4亿港元，2012年获利45.4亿港元，分别占电能实业获利的37%及47%。
消息人士指出，可能参贷的银行被要求承诺30亿港元。
消息人士并称，这笔贷款的综合价码在110个基点以上。
和记黄埔港口9月签署36亿美元贷款，其中三年期部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110基点。这笔子弹式贷款分为三部分，10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。一年期及五年期利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点和140基点。银行获得50基点的前端费。
惠誉10月3日表示，港灯分拆上市对和记黄埔的影响极小，因来自电能实业的股利，仅为和记黄埔2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的4%。若顺利分拆上市，对长江基建的影响将较大。惠誉周一将长江基建的“A-”评等列入负面观察名单，因惠誉认为港灯分拆上市将减弱长江基建的现金流量品质。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。