路透基点：电能实业为港灯分拆上市案筹办375亿港元贷款--RLPC

路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士指出，香港和记黄埔旗下的电能实业正在筹办一笔375亿港元(48亿美元)三年期贷款，以支持旗下香港电灯分拆上市。

电能实业9月27日公布，计划透过香港电灯(HKE)分拆上市，对港灯的持股将由100%降至30-49.9%。长江基建(CKI)持有电能实业的38.9%股权，和记黄埔透过持有长江基建的76.4%股权，亦间接持有电能实业。

据消息人士指出，电能实业邀请上个月与和记黄埔港口签署36亿美元贷款的17家银行参与。这17家银行分别为：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、美银美林、中银香港、三菱东京日联银行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、汇丰控股、瑞穗银行、华侨银行、苏格兰皇家银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。

除了上述17家银行，参与香港电灯上市案的银行亦接获邀请。

IFR先前报导(9月27日)，高盛及汇丰担任港灯上市案的联席保荐人。消息人士指出，港灯上市案将在第四季集资约40-50亿美元。

港灯将以商业信托形式分拆上市，称为港灯电力投资。

港灯今年上半年获利17.4亿港元，2012年获利45.4亿港元，分别占电能实业获利的37%及47%。

消息人士指出，可能参贷的银行被要求承诺30亿港元。

消息人士并称，这笔贷款的综合价码在110个基点以上。

和记黄埔港口9月签署36亿美元贷款，其中三年期部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110基点。这笔子弹式贷款分为三部分，10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。一年期及五年期利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点和140基点。银行获得50基点的前端费。