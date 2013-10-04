欧洲已公布经济指标--2013/10/4

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 f +0.3 f +1.3 f 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 r -0.1 r -- 意大利 第二季 -0.3 r -0.6 f -2.1 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 0.0 f +2.7 德国 9月 0.0 p 0.0 f +1.4 p 法国(HICP) 8月 +0.5 f -0.3 f +1.0 意大利(HICP) 9月 +1.8 p 0.0 f +0.9 p 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 +0.1 u +0.2 f +1.6 u 德国 8月 -0.1 p -0.1 r -0.5 p 法国 8月 +0.3 p +0.7 r -0.4 p 意大利 8月 +0.2 p -1.3 r -2.0 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 9月 6.9 @ 6.8 @ 法国 第二季 10. 10.8 r 意大利 8月 12.2 @ 12.1 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。